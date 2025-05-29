29.05.2025
Смотреть онлайн Wisconsin Rapids Rafters - Wisconsin Woodchucks 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Wisconsin Rapids Rafters — Wisconsin Woodchucks . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
13 : 11
29 мая 2025
Превью матча Wisconsin Rapids Rafters — Wisconsin Woodchucks
История последних встреч
Wisconsin Rapids Rafters
Wisconsin Woodchucks
0 побед
1 победа
0%
100%
30.05.2025
Wisconsin Woodchucks
12:3
Wisconsin Rapids Rafters
Комментарии к матчу