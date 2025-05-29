29.05.2025
Смотреть онлайн Waterloo Bucks - Duluth Huskies 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Waterloo Bucks — Duluth Huskies . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
1 : 7
29 мая 2025
Превью матча Waterloo Bucks — Duluth Huskies
История последних встреч
Waterloo Bucks
Duluth Huskies
1 победа
0 побед
100%
0%
30.05.2025
Waterloo Bucks
15:1
Duluth Huskies
Комментарии к матчу