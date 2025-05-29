Смотреть онлайн Battle Creek Bombers - Kenosha Kingfish 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Battle Creek Bombers — Kenosha Kingfish . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
Превью матча Battle Creek Bombers — Kenosha Kingfish
Команда Battle Creek Bombers в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Kenosha Kingfish, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Battle Creek Bombers, в том матче победу одержали гостьи.