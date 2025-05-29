Смотреть онлайн Thunder Bay Border Cats - Rochester Honkers 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Thunder Bay Border Cats — Rochester Honkers . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .