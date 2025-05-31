Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League : Wisconsin Rapids Rafters — Rockford Rivets . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Wisconsin Rapids Rafters — Rockford Rivets

Команда Wisconsin Rapids Rafters в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Rockford Rivets, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Wisconsin Rapids Rafters, в том матче победу одержали хозяева.