Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League : Madison Mallards — Battle Creek Bombers . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Madison Mallards — Battle Creek Bombers

Команда Madison Mallards в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Madison Mallards, в том матче победу одержали хозяева.