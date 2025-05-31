31.05.2025
Смотреть онлайн Eau Claire Express - Duluth Huskies 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Eau Claire Express — Duluth Huskies . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
15 : 6
31 мая 2025
Превью матча Eau Claire Express — Duluth Huskies
История последних встреч
Eau Claire Express
Duluth Huskies
0 побед
1 победа
0%
100%
01.06.2025
Duluth Huskies
4:1
Eau Claire Express
