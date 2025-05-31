31.05.2025
Смотреть онлайн Mankato Moondogs - Waterloo Bucks 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Mankato Moondogs — Waterloo Bucks . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
1 : 14
31 мая 2025
Превью матча Mankato Moondogs — Waterloo Bucks
История последних встреч
Mankato Moondogs
Waterloo Bucks
0 побед
1 победа
0%
100%
01.06.2025
Mankato Moondogs
8:9
Waterloo Bucks
Комментарии к матчу