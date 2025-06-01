Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League : Thunder Bay Border Cats — Rochester Honkers . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Thunder Bay Border Cats — Rochester Honkers

Команда Thunder Bay Border Cats в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Rochester Honkers, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Thunder Bay Border Cats, в том матче победу одержали гостьи.