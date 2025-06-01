Смотреть онлайн Royal Oak Leprechauns - Kenosha Kingfish 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Royal Oak Leprechauns — Kenosha Kingfish . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
Превью матча Royal Oak Leprechauns — Kenosha Kingfish
Команда Royal Oak Leprechauns в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Royal Oak Leprechauns, в том матче победу одержали хозяева.