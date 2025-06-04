04.06.2025
Смотреть онлайн Thunder Bay Border Cats - Duluth Huskies 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Thunder Bay Border Cats — Duluth Huskies . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
9 : 4
04 июня 2025
Превью матча Thunder Bay Border Cats — Duluth Huskies
История последних встреч
Thunder Bay Border Cats
Duluth Huskies
1 победа
0 побед
100%
0%
04.06.2025
Thunder Bay Border Cats
10:9
Duluth Huskies
Комментарии к матчу