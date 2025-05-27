Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Koczyba — Гжегож Маруд . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Koczyba — Гжегож Маруд

Команда Mariusz Koczyba в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Гжегож Маруд, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали хозяева.