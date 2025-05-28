Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Матеуш Буркацки — Stanislaw Wnek . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Матеуш Буркацки — Stanislaw Wnek

Команда Матеуш Буркацки в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Stanislaw Wnek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Матеуш Буркацки, в том матче победу одержали гостьи.