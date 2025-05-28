Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Stanislaw Wnek — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча Stanislaw Wnek — Krzysztof Pawlowski

Команда Stanislaw Wnek в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Krzysztof Pawlowski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Stanislaw Wnek, в том матче победу одержали гостьи.