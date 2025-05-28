Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Stanislaw Wnek — Jaroslaw Rolak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

Превью матча Stanislaw Wnek — Jaroslaw Rolak

Команда Stanislaw Wnek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Jaroslaw Rolak, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Stanislaw Wnek, в том матче победу одержали гостьи.