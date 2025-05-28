Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jaroslaw Rolak — Wojciech Kotyl . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени .

Превью матча Jaroslaw Rolak — Wojciech Kotyl

Команда Jaroslaw Rolak в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Jaroslaw Rolak, в том матче победу одержали хозяева.