Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Aleksey Krutko — Роман Гноевой . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Aleksey Krutko — Роман Гноевой

Команда Aleksey Krutko в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Роман Гноевой, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Роман Гноевой, в том матче победу одержали гостьи.