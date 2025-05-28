Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Viktor Slozka — Vitaliy Zharskiy . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Viktor Slozka — Vitaliy Zharskiy

Команда Viktor Slozka в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Vitaliy Zharskiy, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Vitaliy Zharskiy, в том матче победу одержали хозяева.