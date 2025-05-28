Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Хомилко — Сергей Чулюков . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:55 по московскому времени .

Превью матча Андрей Хомилко — Сергей Чулюков

Команда Андрей Хомилко в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Сергей Чулюков, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Сергей Чулюков, в том матче победу одержали гостьи.