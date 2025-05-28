28.05.2025
Смотреть онлайн Евгений Сокольцов - Андрей Хомилко 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Евгений Сокольцов — Андрей Хомилко . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .
Кубок Сетки
Завершен
3 : 2
28 мая 2025
Превью матча Евгений Сокольцов — Андрей Хомилко
История последних встреч
Евгений Сокольцов
Андрей Хомилко
1 победа
0 побед
100%
0%
23.10.2025
Евгений Сокольцов
3:1
Андрей Хомилко
