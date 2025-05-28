Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Сергей Хандетский — Андрей Хомилко . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени .

Превью матча Сергей Хандетский — Андрей Хомилко

Команда Сергей Хандетский в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Андрей Хомилко, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Сергей Хандетский, в том матче победу одержали гостьи.