Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Borysiuk — Gregory Kuzmenko . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Borysiuk — Gregory Kuzmenko

Команда Oleksandr Borysiuk в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Gregory Kuzmenko, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Gregory Kuzmenko, в том матче победу одержали гостьи.