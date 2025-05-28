Смотреть онлайн Евгений Сокольцов - Mykola Polysynskyi 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Евгений Сокольцов — Mykola Polysynskyi . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени .
Превью матча Евгений Сокольцов — Mykola Polysynskyi
Команда Евгений Сокольцов в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Mykola Polysynskyi, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.