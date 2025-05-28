Смотреть онлайн Евгений Сокольцов - Mykola Polysynskyi 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Евгений Сокольцов — Mykola Polysynskyi . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени .