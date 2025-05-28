Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Евгений Сокольцов — Сергей Хандетский . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени .

Превью матча Евгений Сокольцов — Сергей Хандетский

Команда Евгений Сокольцов в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Сергей Хандетский, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Евгений Сокольцов, в том матче победу одержали хозяева.