Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Yaroslav Stepanchuk — Сергей Хандетский . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени .

Превью матча Yaroslav Stepanchuk — Сергей Хандетский

Команда Yaroslav Stepanchuk в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Сергей Хандетский, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Сергей Хандетский, в том матче победу одержали гостьи.