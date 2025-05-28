Смотреть онлайн Maksim Baranov - Gregory Kuzmenko 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Maksim Baranov — Gregory Kuzmenko . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Превью матча Maksim Baranov — Gregory Kuzmenko
Команда Maksim Baranov в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Gregory Kuzmenko, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.