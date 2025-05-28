Смотреть онлайн Viktor Slozka - Oleksandr Borysiuk 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Viktor Slozka — Oleksandr Borysiuk . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
Превью матча Viktor Slozka — Oleksandr Borysiuk
Команда Viktor Slozka в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Oleksandr Borysiuk, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Viktor Slozka, в том матче победу одержали гостьи.