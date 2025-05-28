Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Роман Гноевой — Александр Найда . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени .

Превью матча Роман Гноевой — Александр Найда

Команда Роман Гноевой в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Александр Найда, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Роман Гноевой, в том матче победу одержали гостьи.