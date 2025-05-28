Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Mykola Polysynskyi — Андрей Хомилко . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:55 по московскому времени .

Превью матча Mykola Polysynskyi — Андрей Хомилко

Команда Mykola Polysynskyi в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Андрей Хомилко, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Mykola Polysynskyi, в том матче победу одержали гостьи.