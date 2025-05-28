Смотреть онлайн Viktor Slozka - Maksim Baranov 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Viktor Slozka — Maksim Baranov . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Превью матча Viktor Slozka — Maksim Baranov
Команда Viktor Slozka в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Maksim Baranov, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Maksim Baranov, в том матче победу одержали хозяева.