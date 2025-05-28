Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Aleksey Krutko — Спартак Абалмаз . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени .

Превью матча Aleksey Krutko — Спартак Абалмаз

Команда Aleksey Krutko в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Спартак Абалмаз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Aleksey Krutko, в том матче победу одержали хозяева.