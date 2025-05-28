Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Александр Найда — Vitalii Khamurda . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:35 по московскому времени .

Превью матча Александр Найда — Vitalii Khamurda

Команда Александр Найда в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Vitalii Khamurda, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Vitalii Khamurda, в том матче победу одержали хозяева.