Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Mykola Polysynskyi — Сергей Чулюков . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени .

Превью матча Mykola Polysynskyi — Сергей Чулюков

Команда Mykola Polysynskyi в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Сергей Чулюков, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Mykola Polysynskyi, в том матче победу одержали гостьи.