Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Artem Yurkov — Vitalii S Marushchak . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Artem Yurkov — Vitalii S Marushchak

Команда Artem Yurkov в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Vitalii S Marushchak, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Vitalii S Marushchak, в том матче победу одержали гостьи.