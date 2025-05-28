Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Mykola Polysynskyi - Сергей Хандетский 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Mykola PolysynskyiСергей Хандетский . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Mykola Polysynskyi
Завершен
3 : 2
28 мая 2025
Сергей Хандетский
Превью матча Mykola Polysynskyi — Сергей Хандетский

Команда Mykola Polysynskyi в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Сергей Хандетский, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Mykola Polysynskyi
Mykola Polysynskyi
Сергей Хандетский
Mykola Polysynskyi
1 победа
2 побед
33%
67%
13.11.2025
Сергей Хандетский
Сергей Хандетский
3:1
Mykola Polysynskyi
Mykola Polysynskyi
Обзор
02.06.2025
Сергей Хандетский
Сергей Хандетский
1:3
Mykola Polysynskyi
Mykola Polysynskyi
Обзор
29.05.2025
Mykola Polysynskyi
Mykola Polysynskyi
2:3
Сергей Хандетский
Сергей Хандетский
Обзор
