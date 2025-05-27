Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Котик — Oleh Bindas . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени .

Превью матча Андрей Котик — Oleh Bindas

Команда Андрей Котик в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Oleh Bindas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Андрей Котик, в том матче победу одержали гостьи.