Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрий Деревянко — Maksym Mrykh . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Андрий Деревянко — Maksym Mrykh

Команда Андрий Деревянко в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Maksym Mrykh, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Андрий Деревянко, в том матче победу одержали гостьи.