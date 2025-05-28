Смотреть онлайн Viktor Slozka - Orest Hura 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Viktor Slozka — Orest Hura . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Превью матча Viktor Slozka — Orest Hura
Команда Viktor Slozka в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Orest Hura, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Orest Hura, в том матче победу одержали хозяева.