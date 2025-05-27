Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Сергей Схабицкий — Serhii Liashchevskyi . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

Превью матча Сергей Схабицкий — Serhii Liashchevskyi

Команда Сергей Схабицкий в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Serhii Liashchevskyi, в том матче победу одержали хозяева.