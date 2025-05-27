Смотреть онлайн Василий Вербяный - Микита Завада 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Василий Вербяный — Микита Завада . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:35 по московскому времени .