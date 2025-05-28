Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кржиштоф Капик — Krzysztof Wloczko . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени .

Превью матча Кржиштоф Капик — Krzysztof Wloczko

Команда Кржиштоф Капик в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Krzysztof Wloczko, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали гостьи.