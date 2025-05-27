27.05.2025
Смотреть онлайн Sportvereniging Notch - Broki 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: Sportvereniging Notch — Broki . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Suriname Major League
Sportvereniging Notch
26'
61'
Завершен
2 : 1
27 мая 2025
Broki
76'
Broki
76'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
26'
Sportvereniging Notch - 1-ый Гол
52'
Sportvereniging Notch - Угловой
56'
Sportvereniging Notch - Угловой
58'
Broki - Угловой
60'
Sportvereniging Notch - Угловой
61'
Sportvereniging Notch - 2-ой Гол
63'
Sportvereniging Notch - Угловой
76'
Broki - 3-ий Гол
79'
Sportvereniging Notch - Угловой
80'
Sportvereniging Notch - Угловой
Превью матча Sportvereniging Notch — Broki
Статистика матча
Владение мячом
38%
Атаки
73
65
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу