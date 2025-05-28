Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн SoCal Dutch Lions Women - San Diego Strikers Women 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: SoCal Dutch Lions WomenSan Diego Strikers Women . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
SoCal Dutch Lions Women
Завершен
0 : 4
28 мая 2025
San Diego Strikers Women
27'
48'
56'
62'
Смотреть онлайн
San Diego Strikers Women icon
27'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
San Diego Strikers Women icon
48'
San Diego Strikers Women icon
56'
San Diego Strikers Women icon
62'
Матч закончился со счётом 0:4 : 1,0
Текстовая трансляция
22'
Угловой
San Diego Strikers Women - Угловой
27'
San Diego Strikers Women - 1-ый Гол
29'
Угловой
San Diego Strikers Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
48'
San Diego Strikers Women - 2-ой Гол
56'
San Diego Strikers Women - 3-ий Гол
62'
San Diego Strikers Women - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4 : 1,0

Превью матча SoCal Dutch Lions Women — San Diego Strikers Women

Статистика матча

Владение мячом
SoCal Dutch Lions Women SoCal Dutch Lions Women
50%
San Diego Strikers Women San Diego Strikers Women
50%
Атаки
67
93
Угловые
0
2
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
1
14
Комментарии к матчу
