28.05.2025
Смотреть онлайн SoCal Dutch Lions Women - San Diego Strikers Women 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: SoCal Dutch Lions Women — San Diego Strikers Women . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
0 : 4
28 мая 2025
San Diego Strikers Women
27'
48'
56'
62'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
Матч закончился со счётом 0:4 : 1,0
Текстовая трансляция
22'
San Diego Strikers Women - Угловой
27'
San Diego Strikers Women - 1-ый Гол
29'
San Diego Strikers Women - Угловой
48'
San Diego Strikers Women - 2-ой Гол
56'
San Diego Strikers Women - 3-ий Гол
62'
San Diego Strikers Women - 4-ый Гол
Превью матча SoCal Dutch Lions Women — San Diego Strikers Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
67
93
Угловые
0
2
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
1
14
Комментарии к матчу