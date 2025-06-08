08.06.2025
Смотреть онлайн Д. Консепсьон - Юнион Эспаньола 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Кубок Чили по футболу: Д. Консепсьон — Юнион Эспаньола, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.
МСК, 1 тур, Стадион: Мунисипал де Коллао
Кубок Чили по футболу
Д. Консепсьон
82'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
2'
Д. Консепсьон - Угловой
7'
Юнион Эспаньола - Угловой
9'
Юнион Эспаньола - Угловой
17'
Д. Консепсьон - Угловой
22'
Юнион Эспаньола - Угловой
26'
Д. Консепсьон - Угловой
27'
Юнион Эспаньола - Угловой
28'
Юнион Эспаньола - Угловой
30'
Д. Консепсьон - Угловой
44'
Д. Консепсьон - Угловой
45+3'
Д. Консепсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
52'
Д. Консепсьон - Угловой
53'
Д. Консепсьон - Угловой
67'
Д. Консепсьон - Угловой
68'
Д. Консепсьон - Угловой
71'
Д. Консепсьон - Угловой
76'
Д. Консепсьон - Угловой
78'
Д. Консепсьон - Угловой
81'
Юнион Эспаньола - Угловой
82'
Д. Консепсьон - 1-ый Гол
90+8'
Юнион Эспаньола - Угловой
90+8'
Юнион Эспаньола - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Превью матча Д. Консепсьон — Юнион Эспаньола
Статистика матча
Атаки
129
85
Угловые
13
8
Удары мимо ворот
22
8
Удары в створ ворот
4
4
