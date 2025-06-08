Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Д. Консепсьон - Юнион Эспаньола 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиКубок Чили по футболу: Д. КонсепсьонЮнион Эспаньола, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.

МСК, 1 тур, Стадион: Мунисипал де Коллао
Кубок Чили по футболу
Д. Консепсьон
82'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Юнион Эспаньола
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Д. Консепсьон icon
82'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
7'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
9'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
17'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
22'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
26'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
27'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
28'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
30'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
44'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
45+3'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
52'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
53'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
67'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
68'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
71'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
76'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
78'
Угловой
Д. Консепсьон - Угловой
81'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
82'
Д. Консепсьон - 1-ый Гол
90+8'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
90+8'
Угловой
Юнион Эспаньола - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2

Превью матча Д. Консепсьон — Юнион Эспаньола

Статистика матча

Атаки
129
85
Угловые
13
8
Удары мимо ворот
22
8
Удары в створ ворот
4
4
Игры 1 тур
08.06.2025
Д. Консепсьон
1:0
Юнион Эспаньола
Завершен
Комментарии к матчу
