Смотреть онлайн Д. Консепсьон - Юнион Эспаньола 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Кубок Чили по футболу: Д. Консепсьон — Юнион Эспаньола, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.