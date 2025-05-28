Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Patrik Pycha — Martin Sychra . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Patrik Pycha — Martin Sychra

Команда Patrik Pycha в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Martin Sychra, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Martin Sychra, в том матче победу одержали гостьи.