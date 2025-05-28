Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Martin Sychra — Tomas Janata . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Martin Sychra — Tomas Janata

Команда Martin Sychra в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Martin Sychra, в том матче победу одержали гостьи.