Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Martin Sychra — Павел Фойт . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Martin Sychra — Павел Фойт

Команда Martin Sychra в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Павел Фойт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Павел Фойт, в том матче победу одержали гостьи.