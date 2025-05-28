Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Denis Hofman — Михал Регнер . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Denis Hofman — Михал Регнер

Команда Denis Hofman в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Михал Регнер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Михал Регнер, в том матче победу одержали гостьи.