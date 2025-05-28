Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Vitek Dvorak — Алес Байер . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Vitek Dvorak — Алес Байер

Команда Vitek Dvorak в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Алес Байер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Vitek Dvorak, в том матче победу одержали хозяева.