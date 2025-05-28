Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ярослав Стрнад 1961 — Иржи Йира . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Ярослав Стрнад 1961 — Иржи Йира

Команда Ярослав Стрнад 1961 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Иржи Йира, в том матче победу одержали гостьи.